Clara Buarque exibe barriga falsa: ''Sonho de se ver gravidinha''

Atriz Clara Buarque, a Bia da novela 'Travessia', experimenta barriga falsa por vontade de ver como ficaria grávida

A atriz Clara Buarque (24), que interpreta Bia na novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez, apareceu nas redes sociais na quarta-feira, 26, usando uma barriga de gravidez falsa.

Nos stories de seu Instagram, a cantora posou mostrando a barriga e explicou que sua personagem não vai engravidar na trama, mas que usou o acessório para ver como ficaria grávida.

"Parabéns, caracterização, por essa barriga perfeita!! kkkkk PS: a Bia não fica grávida, gente. Isso foi apenas a Clara realizando um sonho de se ver gravidinha", explicou a filha do cantor e técnico do The Voice Brasil KidsCarlinhos Brown (60) com a empresária Helena Buarque (52), e também é neta de Chico Buarque (78) e Marieta Severo (76).

Confira Clara Buarque usando barriga falsa:

Clara Buarque celebra parceria com Romulo Estrela em 'Travessia'

A atriz Clara Buarque usou as redes sociais para contar sobre seu último dia de gravação com o ator Romulo Estrela (39). Nos stories de seu Instagram, a filha de Carlinhos Brown (60) aproveitou para comemorar a parceria com o artista, que interpreta Oto e vive seu par romântico no folhetim, após terem recebido críticas recentemente por conta do trabalho.

"Hoje foi meu último dia de gravação com esse presente que o trabalho me deu, Romulo Estrela. Parceiro, atencioso, amoroso, competente, engraçado... Conexão desde o primeiro dia! Como a gente riu e se divertiu! Obrigada por toda troca, Rominho", disse ela. "Vai ficar guardado para sempre aqui!", declarou ainda a neta da atriz Marieta Severo e do cantor Chico Buarque.