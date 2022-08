Christina Rocha fala sobre o fim do 'Casos de Família', que comandou por 13 anos

Apresentadora Christina Rocha se manifesta após anúncio do SBT sobre o fim do 'Casos de Família', que ficou no ar por 18 anos

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 12h09

A apresentadora Christina Rocha (65) compartilhou um vídeo nas redes sociais para se manifestar após a notícia que o SBT decidiu suspender as gravações do programa Casos de Família.

A famosa, que ficou à frente da atração durante 13 anos, se manifestou em seu perfil no Instagram depois do anúncio da emissora sobre o fim da atração por meio de um comunicado emitido pela assessoria de imprensa na terça-feira, 23.

"Tivemos uma reunião e ficou decidido que as gravações do Casos de Família iriam parar. O programa vai ficar no ar até 7 de setembro", começou falando. "13 anos é muito tempo. Eu acho que tudo tem um lado bom. De repente, é bom dar essa parada. Não sei se vai voltar".

Christina agradeceu pela oportunidade de estar à frente da atração por tanto tempo: "Muita gratidão por ter feito esse programa, aprendi muito. Além dos memes, que é a parte engraçada, o programa é muito sério, toca em assuntos importantes. Talvez, o programa volte. Se voltar, legal. Pode voltar comigo ou com outra pessoa".

Segundo ela, ainda não tem nenhum projeto profissional em vista, mas disse que segue na emissora. "Única coisa que sei é o seguinte, estou inteira, em paz, continuo contratada, meu contrato é [por tempo] indeterminado. To com muita garra... Ciclos se fecham para outras janelas e portas se abrirem. Eu acho que tenho muita coisa pra mostrar. Independentemente do Casos de Família, eu sou a Christina Rocha apresentadora, que gosta do que faz, que ama o que faz", declarou.

Na sequência, a loira se mostrou amimada com novas oportunidades. "Estou com vontade de ter novos desafios. Quando você passa muito tempo fazendo uma mesma coisa, você acaba ficando um pouco acomodada. Estou querendo mostrar outras facetas. Agora, não estou pensando se [o Casos de Família] vai voltar ou não, estou pensando na Christina. Sou uma nova Christina. Estava precisando desse renascimento".

A atração estava no ar no SBT há 18 anos. Antes, Casos de Família era comandado pela jornalista Regina Volpato (54). No comunicado, o SBT informou que o programa pode voltar a ser exibido em 2023 e que Christina continuará na emissora. "A Assessoria de Comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro", informaram.

Christina Rocha fala sobre o fim do 'Casos de Família':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv)

Cátia Fonseca dá sua opinião sobre o fim do 'Casos de Família'

A apresentadora Cátia Fonseca (53) deu a sua opinião sobre a notícia de que o SBT vai tirar o programa Casos de Família do ar. O assunto repercutiu nas redes sociais e Cátia comentou sobre a notícia no programa Melhor da Tarde, da Band. “Eu fiquei chateada quando eu vi hoje cedo que foi decisão da direção do SBT acabar com o programa da Christina Rocha, programa que estava no ar havia 18 anos”, disse ela. "Quando cada um está no ar, cada um coloca o seu melhor: eu, a Sonia, a própria Christina Rocha. Só que é muito triste quando a gente vê um programa acabar desse jeito, principalmente para colocar novela. Novela é um produto já pronto, enlatado e todo mundo já recebeu. A gente vê o quanto está difícil no nosso mercado de trabalho pessoas fantásticas serem recolocadas de uma forma rápida”.

