Chris Flores revela rompimento total com Ana Hickmann após briga: "Nunca"

Chris Flores revela rompimento total com a ex-colega de Record; veja o que ela disse

A apresentadora Chris Flores mostrou personalidade ao comentar pela primeira vez uma confusão que viveu no passado com a ex-colega Ana Hickmann. As duas dividiam o mesmo programa, mas acabaram se desentendendo feio nos bastidores.

Ela relembrou o caso em entrevista ao De Lado com Fefito, do Splash. Durante uma brincadeira, ela foi questionada sobre o que faria caso reencontrasse a loira na rua. "Ana Hickmann, cruzou na rua: para ou cumprimenta?", quis saber Fefito.

"Super cumprimento", disse a hoje contratada do SBT. "Mentira?", questionou ele sem acreditar. Simpática, ela afirmou que não tem motivo para não cumprimentar. "Juro por Deus. Claro, por que não?", disparou. "Porque foi uma treta gigantesca, todo mundo lembra dessa treta até hoje. Vocês fizeram as pazes?", quis saber o jornalista.

Chris Flores então contou que as duas nunca se falaram. "Não, a gente nunca conversou depois disso, nunca conversou. Mas por que não? Por que eu não cumprimentaria?", começou ela."Porque de fato, não houve uma briga. Não teria um porquê não cumprimentar, não conversar, não dividir alguma coisa. Da minha parte, tranquilo, mesmo", esclareceu.

Na época da confusão, Chris Flores foi atacada pelo marido de Ana Hickmann.

