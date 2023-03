Chris Flores joga a real e situa Gabi Martins ao vivo: "O que tá faltando?"

Chris Flores joga a real durante o Fofocalizando e manda recado muito sincero para a sertaneja; veja

A apresentadora Chris Flores mandou um recado corajoso para Gabi Martins durante o Fofocalizando exibido nesta quinta-feira, 23. É que ao vivo, ela rebateu uma declaração da sertaneja que disse ter o "dedo podre" para homens.

Sincera e sem rodeios, ela lembrou que ela também precisa olhar para dentro e ver porque está se relacionando com pessoas tão problemáticas.

"Muitas mulheres passam por isso de que só arrumam homem errado, as vezes a gente precisa olhar pra gente. Por que a gente tá errando? Por que a gente tá fazendo essas escolhas erradas? O que tá faltando na gente que a gente tá procurando no outro? ", questionou ela.

E continuou. "Às vezes é isso mesmo, um período difícil que a gente passa por um relacionamento tão ruim que a gente fica com autoestima baixa e começa a se aproximar de pessoas que não tem nada a ver com você que vão te puxar ainda mais pra baixo", disse.

Chris Flores aconselhou a cantora a olhar para dentro. "É um trabalho que a gente precisa fazer com a gente pro nosso dedinho ficar mais assertivo", aconselhou.

Denúncias em programa

A cantora Gabi Martins fez novas revelações sobre o ex-namorado, o gamer Lincoln Lau. Em entrevista ao Fofocalizando exibido nesta quinta-feira, 23. Ela acusou o rapaz de querer um relacionamento só de aparência. “Eu não queria viver uma relacionamento exposto na internet... Ele tinha a senha do meu celular e eu tinha a senha do celular dele”, contou a sertaneja.



Na conversa, ela também revelou que teve uma atitude inesperada com as roupas deixadas pelo ex-namorado em sua casa. “Eu dei as roupas do Tierry para o porteiro, queria me livrar dele”, afirmou.