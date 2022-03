Cheia de estilo, Ana Furtado celebra sua participação no 'Dança dos Famosos'

Apresentadora Ana Furtado apostou em vestido amarelo estiloso para anunciar sua participação no quadro do 'Domingão'

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 08h54

A apresentadora Ana Furtado (48) está no Dança dos Famosos.

Neste domingo, 27, a esposa de Boninho (60) foi anunciada no quadro do Domingão e surpreendeu a todos com a novidade.

Em sua rede social, a famosa celebrou a novidade com muitas publicações e encantou ao surgir com um vestido amarelo deslumbrante.

"Agora eu finalmente posso contar aqui pra vocês: TÔ NO #DANÇADOSFAMOSOS! Bora dançar, bora torcer, bora ser feliz!", disse Ana Furtado que deixou claro nunca ter sido dançarina como falam.

Ao lado dos participantes do Dança dos Famosos, a apresentadora comemorou o momento. "E esse time talentoso? Vai ser lindo!", comentou ela.

Veja o look de Ana Furtado

Para anunciar a novidade no palco de Luciano Huck (50), Ana Furtado apostou em um vestido todo recortado amarelo e esbanjou beleza.