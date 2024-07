Chay Suede se diverte com pergunta sobre nome: 'Inspirado em Chayene?'

O ator Chay Suede foi surpreendido com uma reflexão de um seguidor sobre o nome dele, questionando se tinha ligação com a vilã de 'Cheia de Charme'

Chay Suede se divertiu com uma pergunta inusitada que recebeu na caixinha de perguntas do Instagram, nesta segunda-feira (8). O ator foi questionado se seu nome artístico teria sido inspirado em Chayene, personagem de Cláudia Abreu em Cheias de Charme. Diposto a dar continuidade na brincadeira com os seguidores, o ator ironizou a resposta.

"O nome 'Chay' é inspirado em Chayene de Cheias de Charme?", questinou um usuário do Instagram, ao que o artista respondeu: "Sabe o que é, menina? Lá em 2021, quando eu nasci, minha mãe gostava muito dessa novela e falou: 'ah, vou colocar (esse nome)", brincou o ator.

Ainda que tenha escolhido somentou o nome "Chay Suede" para o meio artístico, o nome de batismo de "Chay" é um pouco mais complexou: Roobertchay Domingues da Rocha Filho. O artista revelou em entrevista a Tatá Werneck que o nome foi invertado pelo avô, que tinha mania de inventar nomes para os filhos, sendo assim, o pai de Chay batizado com o mesmo nome diferentão.

Segundo o artista, ele já foi alvo de bullying quando criança por causa do nome e importou o sobrenome "Suede" do filme Johnny Suede para usar como nome artístico: "Ele tinha um topete e eu achava um barato. Na época, eu mudei o nome do meu Orkut", contou o artista na ocasião.

Respostas afiadas e irônicas de Chay viralizam

Não é a primeira vez que Chay diverte internautas com respostas irônicas. Recentemente o artista respondeu um fã a respeito de Laura Neiva, sua esposa e mãe de seus filhos, Maria e José. O seguidor perguntou ao artista se a modelo estava "solteira", ao que Chay rebateu:

"É sempre bom lembrar que para morrer, basta estar vivo", brincou o artista, sorrindo no final do vídeo para indicar que levou a provocação na brincadeira.