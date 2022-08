Cesar Tralli reencontra Maju Coutinho nos bastidores da TV Globo: ''Que saudade''

Cesar Tralli encontrou Maju Coutinho nos corredores da TV Globo, em São Paulo, e fez questão de registrar o momento ao lado da amiga

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 18h35

Nesta quinta-feira, 4, Cesar Tralli (51) usou suas redes sociais para exibir um encontro especial que teve com a amiga, Maju Coutinho (43), nos corredores da TV Globo de São Paulo.

O apresentador do Jornal Hoje publicou uma foto onde aparece coladinho com a apresentadora do Fantástico, enquanto eles davam largos sorrisos para a câmera.

Os dois ainda esbanjaram estilo ao aparecerem usando looks elegantes. Tralli apostou em um terno preto com uma grava estilizada, enquanto Maju usava um macacão marrom clarinho, combinando com um cinto e um salto alto amarelo neon.

Na legenda, ele falou com carinho do reencontro que teve com a amiga: "É Nóix na foto! Que felicidade, que saudade, que bom te rever aqui no pedaço... Love u, Maju!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Dois queridos, competentes e inteligentes... Os melhores!", escreveu outro. "Super-profissionais!", falou um terceiro.

Confira a foto que Cesar Tralli fez ao reencontrar Maju Coutinho nos corredores da TV Globo, em São Paulo:

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro esbanjam amor durante viagem por Campos do Jordão

Recentemente, Ticiane Pinheiro publicou uma sequência de fotos nas quais aparece curtindo um passeio, por Campos do Jordão, muito amoroso ao lado do marido, Cesar Tralli e da filha Manu.

"Domingo em família curtindo a natureza. Muito AMOR", escreveu ela na legenda.

