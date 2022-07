Cesar Tralli celebra volta ao Jornal Hoje após férias: ''Regressar com aquela energia boa e amor ao trabalho''

Cesar Tralli fez um post especial para celebrar o seu retorno a frente do Jornal Hoje

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 14h45

Nesta segunda-feira, 4, Cesar Tralli (51) decidiu usar suas redes sociais para celebrar sua volta as telinhas, após uma mini férias.

O apresentador do Jornal Hoje fez questão de tirar uma foto no estúdio do jornal, após passar um período viajando na companhia de sua esposa, Ticiane Pinheiro (46), da enteada Rafaella Justus (12) e da filha, Manuella (2).

Na legenda, ele falou com carinho desse momento: "Tô de Volta! Das mini férias… Bom demais curtir a família e regressar com aquela energia boa e amor ao trabalho. Ótimo começo de semana pra você. E obrigado sempre pela companhia no JH."

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Seja bem-vindo de volta!", disse um. "Fez muita falta!", falou outro. "Estava com saudades", escreveu um terceiro.

Confira o post que Cesar Tralli fez para celebrar seu retorno ao Jornal Hoje: