César Filho impressiona ao mostrar tamanho dos filhos: ''Eles cresceram''

Apresentador César Filho impressionou ao compartilhar registro cheio de amor dos herdeiros

01/08/2022

O apresentador César Filho (61) encantou ao compartilhar uma foto dos herdeiros neste domingo, 31, em sua rede social. No registro, Luma César (21) e Luigi César (18) apareceram sorrindo um para o outro.

"Irmandade, amizade, cumplicidade… #irmãos Que lindo viver esse amor de vocês, com vocês. Eles cresceram (rápido) demais. Que Deus continue abençoando e protegendo vocês, @luma.cesar & @luigii.cesar", falou o comunicador da Record TV ao ver a amizade que há entre os filhos.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o clique dos garotos, frutos do casamento de César Filho com a atriz e modelo Elaine Mickely (41). "Lindos", admiraram os seguidores. "Minha vida está nessa foto. É tanto amor que dói…", disse a mãe do casal.

Recentemente, o apresentador encantou ao relembrar fotos de quando subiu ao altar com a amada há 22 anos atrás.

Angélica relembra namoro com César Filho

Nas últimas semanas, a apresentadora Angélica (48) deu o que falar ao relembrar o namoro que teve com César Filho durante a juventude. No podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), o Quem Pode, Pod, a esposa de Luciano Huck (50) relembrou o namoro que teve aos 15 anos com o comunicador da Record TV que na época tinha 28.

"Primeiro namoro sério foi com 15, eu tinha 15 e ele tinha 28, perdi minha virgindade com 17, foi um namoro longo pela falta de namoro, ele foi um super namorado, eu não tinha tempo, ele ia nos shows pra me ver", contou um pouco como foi a relação.

