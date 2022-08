Celular de Sonia Abrão toca durante programa ao vivo

A apresentadora Sonia Abrão ficou desconcertada após seu celular tocar ao vivo durante o programa A Tarde É Sua

Nesta terça-feira, 2, Sonia Abrão (59) passou por um aperto durante o programa ao vivo “A Tarde É Sua” na emissora RedeTV!.

O celular da apresentadora do programa vespertino começou a tocar no momento em que o colunista Alessando Lo-Bianco iria ser chamado para uma entrada ao vivo.

“Socorro. Desculpa, diretor, desculpa”, desculpou-se Sônia desconcertada ao seu irmão Elias Abrão que comanda a atração.

A apresentadora não chegou a dar detalhes sobre teria sido o barulho vindo do celular, se era um alarme ou uma ligação.

Para descontrair, os colunistas sugeriram que seria o diretor da Rede Globo, Boninho (61) que estaria ligando para Sonia já que o programa iria discutir o programa “Pipoca da Ivete”. A apresentadora riu.

Esta não é a primeira vez que o celular de Sonia toca ao vivo. Em abril deste ano, a apresentadora recebeu uma ligação ao vivo durante o programa. “Desculpa, agora eu vou ser demitida”, disse a jornalista constrangida.

Relembrando momentos!

No início do mês, Sonia publicou em seu Instagram algumas fotos em que aparecia em sua época de sua juventude.

“Mais uma do século XX”, escreveu a apresentadora do A Tarde É Sua na legenda da postagem que recebeu elogios do seguidores.