Celular de Larissa Manoela desbloqueia com rosto de Rafa Kalimann:

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 10h37

Na última segunda-feira, 20, Rafa Kalimann (29) deu uma esta junina e reuniu suas amigas em sua mansão no Rio de Janeiro, e Larissa Manoela (21) esteve presente e foi surpreendida.

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann se chocou ao ver que o celular de Larissa Manoela desbloqueou com seu rosto.

Através do Instagram Stories, Rafa mostrou sua surpresa com o acontecido: "Gente, o telefone da Larissa Manoela desbloqueou com a minha cara", disse Rafa.

Em seguida, Larissa apareceu falando: "Tudo bom? Como é que vocês estão com essa informação? A gente tá chocada até agora", brincou Lari.

