Celso Portiolli compartilha selfie com Paulo André e fãs pedem: ''Já queremos um passa ou repassa''

Apresentador Celso Portiolli compartilhou selfie com Paulo André e agradou os internautas

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 08h54

O apresentador Celso Portiolli (54) encantou ao compartilhar uma selfie com Paulo André (23)!

Nesta quinta-feira, 28, o comunicador do SBT publicou um registro de um encontro com o segundo colocado do BBB 22 e deixou os internautas animados.

"PA", escreveu na legenda o apelido do atleta. Nos comentários, os internautas celebraram o registro e aproveitaram para pedir Paulo André no programa dominical do apresentador.

"Já queremos um passa ou repassa, DG, Scooby e PA", sugeriram os seguidores. "Que top", admiraram outros.

Um dos finalistas, o atleta foi o brother que ganhou mais seguidores na rede social enquanto programa estava no ar.

Veja o clique de Celso Portiolli e Paulo André: