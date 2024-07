Celso Portiolli admite que desistiu de sair do SBT por causa de multa astronômica

Destaque no SBT, Celso Portiolli revela que já considerou outras propostas, mas segue na emissora devido a multa astronômica imposta por Silvio Santos

Desde que Eliana deixou o SBT, Celso Portiolli tem sido destaque na emissora. No entanto, ele revelou que já recebeu propostas de outras emissoras, assim como a apresentadora. Apesar de tentadoras, o comandante do ‘Domingo Legal’ contou que decidiu permanecer no canal devido a uma multa astronômica imposta por Silvio Santos.

Há três décadas na emissora, Portiolli admitiu que quase aceitou uma oportunidade na Globo: "Teve um fato no meio da negociação, o Silvio proibiu de entrar no camarim dele e me usou como a pessoa para moralizar o negócio, para falar com ele era só na presidência. Só que eu tava com a proposta da Globo”, ele revelou ao podcast de César Filho.

“Mandei dizer para ele sobre essa proposta, ele mandou me chamar, quando entrei no camarim dele no outro dia, me achando o máximo, ele perguntou 'quem está te levando para a Globo?' e eu não podia falar”, Celso relembrou a negociação com o dono de sua emissora, que acabou optando por incluir uma multa em seu contrato.

Apesar de não revelar os valores, Portiolli afirmou que a multa tornou 'inviável' considerar mudar de emissora: “Ele me fez uma proposta e eu acabei ficando no SBT. Nesse momento, ele fez uma multa gigantesca no meu contrato, a partir daí todas as propostas que recebi a multa tornava a proposta inviável, aí continuei no SBT", disse.

No entanto, após um longo vínculo com o canal, Celso afirmou que pode considerar outras possibilidades atualmente: "Hoje se eu quiser sair do SBT ou se o SBT quiser me desligar ficou mais fácil porque hoje é um contrato de confiança”, disse o apresentador, que ganhou mais tempo de tela e conquistou uma audiência surpreendente após a saída de Eliana.

Vale lembrar que Portiolli marcou 7,5 pontos, sendo o segundo programa mais assistido da televisão em sua 'estreia', ficando atrás apenas da TV Globo, que registrou quase o dobro. No entanto, o "Domingo Legal" superou a Record TV, que ficou com 4,5 pontos, e teve uma audiência melhor que o programa mais assistido da Eliana neste ano, que alcançou 7,4 pontos.

Através de seu perfil no Instagram, Celso apareceu em um vídeo depois de passar sete horas comandando seu ‘novo’ programa. Com quadros renovados, a participação de influenciadores digitais e muita energia, o apresentador celebrou a audiência na nova fase: “Só agradecer! Hoje foi o primeiro dia que nós fizemos o programa mais longo”, iniciou.

SBT avalia Celso Portiolli em novo horário:

Eliana continuou a sua segunda semana de aparições na Globo após deixar o SBT. No domingo, 8, a apresentadora foi jurada artística da grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e competiu diretamente com Celso Portiolli e sua antiga emissora. Por outro lado, o dia foi como uma prova de fogo para o apresentador; saiba mais.