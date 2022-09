Cecilia Malan interrompe as férias às pressas para trabalhar

Correspondente da Globo em Londres, Cecilia Malan voltou correndo para a Inglaterra ao receber notícia da morte da Rainha Elizabeth II

A jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, precisou agir rápido para participar da cobertura dos primeiros dias após a morte da Rainha Elizabeth II e o início do reinado do Rei Charles III. Ela estava de férias no Brasil quando a rainha faleceu e interrompeu seu descanso sem pensar duas vezes.

Cecilia Malan contou que foi que às pressas para a Europa para participar da cobertura jornalística. “Eu interrompi minhas férias aí no Brasil, pulei no primeiro avião para cá. Impossível não estar aqui para testemunhar e acompanhar essa imensa ruptura na vida dos britânicos. A falta que essa presença constante, calma e graciosa, fará”, disse ela no programa Encontro, da Globo.

Nas redes sociais, ela também mostrou uma foto no avião. “Férias interrompidas por razões óbvias. Se tudo der certo, vejo vocês já, já”, disse ela, que entrou na programação da Globo logo cedo, no telejornal Bom Dia Brasil.

Confira os posts de Cecilia Malan sobre a ida para Londres:

