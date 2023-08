Causa da morte do ator Treat Williams, de Chicago Fire, é revelada

Dois meses após a morte do ator Treat Williams, as autoridades confirmam qual foi a causa da morte dele

O ator Treat Williams, que atuou na série Chicago Fire, morreu há dois meses, aos 71 anos, e só agora a causa de sua morte foi confirmada pelas autoridades do Gabinete de Legistas de Nova York. De acordo com a revista People, o artista faleceu em decorrência de um trauma grave e da perda de sangue que sofreu durante um acidente de moto em junho .

Na época, um carro colidiu contra a moto do ator na Rota 30 da Long Trail Auto em Vermont. “O ator foi incapaz de evitar a colisão e foi arremessado da motocicleta. Ele sofreu ferimentos críticos”, disse um comunicado da polícia local. O ator chegou a ser resgatado de helicóptero para um hospital, mas foi declarado morto pouco tempo depois.

O motorista, identificado como Ryan M. Koss, foi acusado de direção negligente que causou uma morte. Ele se apresentou à polícia, fez o seu depoimento e foi liberado, mas ele tem audiência marcada para setembro deste ano.

O ator começou a sua carreira em 1975, quando estrelou no filme Deadly Hero. Depois disso, ele atuou em The Ritz, The Eagle Has Landed, Hair, Prince of the City, Heart of Dixie, Blue Bloods, The Late Shift, Chesapeake Shores, White Collar e muito mais.

Ele deixou a esposa, Pam Van Sant, e dois filhos, Gill e Ellie. Horas antes de morrer, Treat Williams fez um post nas redes sociais. Ele mostrou um vídeo de sua casa de campo para celebrar o dia ensolarado.

Causa da morte de Lisa Marie Presley

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley e Priscilla Presley, faleceu em janeiro deste ano, aos 54 anos. Porém, a causa da morte dela só foi divulgada na imprensa em junho deste ano. De acordo com a revista People, o resultado do relatório foi revelado pelo Los Angeles County Medical Examiner.

O relatório informou que Lisa Marie faleceu em decorrência de uma obstrução do intestino delgado . Ela teve uma sequela identificada como “uma condição que é consequência de uma doença ou lesão prévia”. O exame toxicológico ainda não foi divulgado.

Na época da morte dela, a imprensa relatou que ela sofreu uma parada cardíaca em casa e foi internada às pressas, mas não resistiu. Ela faleceu no dia 12 de janeiro, apenas dois dias depois da ida dela ao Globo de Ouro 2023.

Vale lembrar que Lisa Marie nasceu apenas nove meses após o casamento dos seus pais em 1968. O pai dela, Elvis Presley, faleceu quando ela tinha apenas 9 anos de idade, em 1977.