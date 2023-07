Cauã Reymond mostra bastidores das gravações de Terra e Paixão

O ator Cauã Reymond abriu o álbum de fotos com os bastidores das gravações de Terra e Paixão nos últimos dias; confira!

Nesta quarta-feira, 12, o ator Cauã Reymond abriu o álbum de fotos das gravações da novela Terra e Paixão para seus seguidores. Os registros mostraram momentos dos bastidores das gravações mais recentes da produção.

Ao lado de colegas do elenco, Cauã celebrou dias de sucesso no projeto. "Photodump da gravação que vocês conferiram o resultado essa semana. Aproveito para parabenizar os profissionais que executam tudo de forma tão segura e eficiente", escreveu o ator na legenda.

O astro aproveitou o momento para mostrar como foi feita a cena de incêndia na plantação de milho de Aline. Nas fotos, ele registrou o antes e depois do milharal exibido na novela.

Nos comentários, seus fãs não pouparam elogios para Cauã e o elenco. "Foi uma cena muito emocionante, vocês estão de parabéns. Bela atuação", escreveu admiradora. "Trabalho incrível, parabéns a toda equipe", enalteceu seguidora. "Me chama para apagar esse fogo", brincou fã.

Cauã Reymond seduz os fãs em foto sem camisa

O ator Cauã Reymond, que interpreta o protagonista Caio na novela Terra e Paixão, da Globo, agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, ao aparecer sem camisa. O artista fez uma selfie na frente do espelho do banheiro antes de entrar no banho após o treino do dia. Na imagem, ele deixou à mostrar o seu peitoral definido e o abdômen tanquinho.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza do artista. “Espetáculo da natureza”, disse um seguidor. “Que homem lindo, cada dia me apaixono mais”, comentou outro. “O homem é diferenciado”, escreveu mais um. “Gato demais”, comentou outro.

Recentemente, o ator falou sobre a mudança na sociedade que termine que os homens expressem seus sentimentos."A gente está lidando com o sentimento masculinos de um jeito muito mais tranquilo e isso é muito bom. Como a gente também está lidando com alguns sentimentos femininos de um jeito mais tranquilo. Então eu vejo uma mudança de aceitação como um todo e isso é uma coisa que eu admiro e gosto de me sentir participativo", afirmou ele, e completou: "Acho que os homens sempre choraram, mas acho que a gente vive um momento de aceitação de novos sentimentos e de frequentar um lugar de humanidade diferente de maior aceitação, compaixão e empatia".