Cauã Reymond exibe fotos dos bastidores de 'Terra e Paixão': ''Quem tá acompanhando?''

Solteiríssimo, Cauã Reymond mostrou todo o seu charme nos bastidores da nova novela da Globo

Na última quinta-feira,11, o ator Cauã Reymond (42) compartilhou em suas redes sociais um carrossel de fotos dos bastidores da nova novela da Globo,'Terra e Paixão', escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por João Paulo Jabur e Luiz Henrique Rios.

Em um dos cliques da publicação, o artista surge descalço com o pé na lama, ele também mostrou todo o seu charme ao posar para a câmera de cabeça baixa enquanto olhava para o celular e esbanjava um belíssimo sorriso.

Na legenda, o galã que está solteírissimo desde que terminou o relacionamento com a modelo Mariana Goldgfarb (34) colocou:"Quem tá acompanhando os primeiros capítulos de Terra e Paixão? Nossa novela já começou cheia de ação, emoção, romance, humor e vem muito mais por aí...", escreveu ele.

Os registros arrancaram diversas reações positivas dos fãs e seguidores do ator da novela. “Perfeito. De todos os ângulos”, disse uma fã. “Curtindo as fotos das Grazi”, brincou outra. “Não perco nenhum capítulo, estou amando!”, afirmou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAUÃ REYMOND:

Cauã Reymond comenta em post de Grazi Massafera e fãs especulam retorno: "Segunda chance!”

Nas últimas semanas, Cauã Reymond mostrou que uma publicação da ex-mulher, Grazi Massafera (40), não passou desapercebida diante do seu olhar. Isso porque no vídeo compartilhado no perfil oficial do Instagram da loira, Cauã marcou presença e elogiou o trabalho da loira, deixando uma série de emojis de palmas.

"Voltei até a seguir... Amo os dois juntos", disse uma. "Vocês nunca deveriam ter se separado!", disparou outra. "Casal de milhões. Tenho certeza que Sofia ia amar ter um irmãozinho", afirmou uma terceira, se referindo ao possível retorno do ex-casal.