Catia Fonseca não apresenta seu programa e explica o motivo: 'Estou bem'

Catia Fonseca revela o motivo de sua ausência no programa Melhor da Tarde, da Band

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 16h28

A apresentadora Catia Fonseca (53) não comandou o programa Melhor da Tarde, da Band, nesta segunda-feira, 6. Isso porque ela testou positivo para Covid-19. A comunicadora contou que seu marido foi diagnosticado com coronavírus na semana passada e os dois ficaram isolados um do outro. Porém, no último domingo, 5, ela também positivou.

Durante a edição do programa desta segunda-feira, Catia fez uma aparição por vídeo para contar sobre o diagnóstico. Ela disse que acreditava que estava apenas com uma crise de rinite, mas descobriu que era Covid-19 quando fez o teste e deu positivo na noite de domingo. “Eu só fui perceber que estava com Covid ontem à noite. Eu venho com rinite e nesta época do ano eu sempre tenho rinite, é nariz entupido, espirro, uma coceira na garganta.. Para mim era rinite, eu comecei a tomar o antialérgico”, disse ela.

Então, ela falou sobre sua reação ao descobrir que precisará ficar longe do trabalho durante toda a semana. “Eu fiquei desolada. Cara, o que eu vou fazer? 5 dias sem fazer nada dentro de casa? Vou fazer bolo, bolinho de chuva, sei lá o que eu vou fazer. Tem que tomar cuidado, cada corpo reage de um jeito”, contou.

Vídeo de Catia Fonseca falando sobre o teste positivo de Covid-19: