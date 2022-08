Cátia Fonseca comenta ao ver vídeo de pedido de desculpas de Ana Maria Braga

Cátia Fonseca fala sobre a declaração de Ana Maria Braga após erro ao vivo no Mais Você: 'Triste demais'

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 17h05

A apresentadora Cátia Fonseca comentou sobre o erro que aconteceu no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, na manhã desta segunda-feira, 01. No programa da Globo, uma imagem errada foi exibida durante o momento em que a comunicadora falava sobre o caso de racismo contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O caso viralizou na internet e Ana Maria informou que o funcionário responsável pelo erro foi desligado de sua equipe e ela ainda pediu desculpas pela gafe.

Durante o programa Melhor da Tarde, na Band, Cátia Fonseca comentou sobre o vídeo do pedido de desculpas de Ana Maria Braga. "Ela está abatida, né? Você vê, a Ana Maria sempre tem uma postura forte e olha como ela está, triste demais, porque é tudo o que não poderia ter acontecido. Embora não seja responsabilidade dela, ela Ana Maria sabe que é a equipe dela, e a equipe como eu digo: quando um faz vão todos", disse ela, e completou: "Você vê o jeito que ela falou da desculpa? Que ela fala 'me desculpa, foi um erro imperdoável e a pessoa não faz mais parte da equipe, mas eu peço desculpas', porque ela é a representante da equipe. Eu acho que qualquer um ficaria [abalado], mas eu acho que a Ana Maria fica mais [...] É uma equipe, então a responsabilidade é dela? Sim, ela se sente responsável, por ser a cabeça do grupo".

No vídeo, Ana Maria Braga disse: “Enquanto eu chamei a fala da Giovanna, apareceu uma imagem horrível, que não deveria ter acontecido. É uma falha imperdoável. Eu queria só dizer para vocês que quero me desculpar e a pessoa responsável por isso não faz mais parte da nossa equipe. Desculpa”.

Assista ao comentário de Cátia Fonseca no programa Melhor da Tarde:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!