Cátia Fonseca comemora encontro com Zeca Camargo no programa Melhor da Tarde

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 18h41

A apresentadora Cátia Fonseca (53) preparou uma reportagem especial para ser exibida no programa Melhor da Tarde, da Band, nesta sexta-feira, 12, a partir das 14h30. Ela foi visitar a casa do apresentador Zeca Camargo (59) em São Paulo e os dois cozinharam juntos.

Durante o encontro, os dois conversaram sobre receitas, os planos de Zeca para o futuro e a comemoração dos 60 anos dele. Além disso, Zeca contou que já visitou mais de 100 países, que uma de suas entrevistas favoritas foi com a cantora Lady Gaga e que também tem o sonho de ficar frente a frente com Beyoncé.

Ao falar sobre a matéria especial com Zeca, Cátia destacou: "Eu sempre fui fã do Zeca e ele sabe disso, sempre gostei do jeito irreverente que ele tem para mostrar as coisas e o quão intenso ele é. Eu gosto de gente que tem tesão na vida, e o Zeca é um desses caras. Sempre admirei ele pelas reportagens que ele fazia no Fantástico e no É De Casa, porque ele curte. Nunca vi o Zeca em algo que ele não esteja 100%. Ele é muito gente boa e a entrevista foi fantástica”. Por sua vez, o apresentador comemorou o encontro com a comunicadora. "Portas sempre abertas pra quem traz a simpatia como a Cátia! Mineiro gosta de receber bem né? Quando é alguém que a gente já gosta então, melhor ainda! Amei Cátia! Pode voltar", declarou.

Atualmente, Zeca Camargo comanda o programa 1001 Perguntas, que é exibido de segunda a sexta-feira na Band.

Zeca Camargo recebe Cátia Fonseca em sua casa:

