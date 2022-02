Carolina Dieckmann tieta Glória Groove nos bastidores do 'Domingão': ''Apaixonada por ti''

Atriz Carolina Dieckmann tieta a cantora Glória Groove nos bastidores do 'Domingão com Huck'

Redação Publicado em 14/02/2022, às 12h43

Um encontro desses!

No último final de semana, 13, a cantora Glória Groove (27) foi uma das artistas que marcaram presença no palco Domingão com Huck.

Não deixando o lado fã de lado, a atriz Carolina Dieckmann (43), que também estava presente no programa global, compartilhou uma foto encantadora nos bastidores com a drag queen.

Sem deixar o sorriso de lado, a carioca não poupou carinho e admiração ao posar com a artista: "Sei nem o que falar sobre esse encontro. In love por ti", escreveu Carolina Dieckmann.

Na foto, elas aparecem abraçadas e prontas para a gravação do programa que também recebeu uma participação especial da mãe de Glória Groove, a cantora Naiara Azevedo (32) e a atriz Flávia Alessandra(47).

