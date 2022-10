Carolina Dieckmann surge belíssima em fotos e mostra seu camarim na Globo: ''Linda e talentosa''

A atriz Carolina Dieckmann está no elenco da novela Vai na Fé e compartilhou fotos no camarim dos Estúdios Globo

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 16h52

Nesta quarta-feira, 19, Carolina Dieckmann (44) resolveu mostrar os preparativos para a sua volta às novelas. A atriz compartilhou fotos nos Estúdios Globo e animou os fãs.

Exibindo o novo visual, a artista posou para a câmera com uma camisa xadrez e uma calça. Além disso, exibiu o companheirismo com uma das camareiras.

"Camarim, se fosse verbo seria esperar muito embora seja lugar donde se prova, se desnuda, se descansa, múltiplas mulheres, atrizes, doidas, às vezes, sãs e sempre no colo dessas deusas camareiras, nobres escudeiras. Tudo que nasce aqui é bonito demais…", escreveu ela na legenda.

Amigos de Carol celebraram a nova fase da carreira. "Meu amor", disse Juliana Paes; "Aff shirley! Como eu amo", comentou Fernanda Rodrigues; "Vai com tudo minha amiga", declarou Leo Fuchs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

CAROLINA DIECKMANN SURGE DESLUMBRANTE EM NOVAS FOTOS

Mais uma vez Carolina Dieckmann (44) deu o que falar! A atriz atualizou as redes sociais com novas fotos e deixou os seguidores babando. A artista relembrou a sua passagem pela Bahia na última semana e impressionou ao ostentar beleza com maquiagem colorida e tranças no cabelo.

"Pics perdidas da Bahia -e achadas no Rio- pra trazer muito axé nesse novo caminho… Todo dia é inicio!!!! BoraaaH", escreveu ela na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!