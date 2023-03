Carolina Dieckmann relembra ‘Laços de Família’: "TV ensina e transforma a realidade"

O autor da novela 'Laços de Família' completou 90 anos e recebeu uma emocionante homenagem de Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann (44) resgatou a cena icônica da novela 'Laços de Família', onde sua personagem Camilaraspa os cabelos para iniciar um tratamento contra o câncer.

A cena é considerada uma das mais marcantes da teledramaturgia brasileira porque além de emocionante, determina uma virada na trama.

O romance de Helena (Vera Fischer) e Edu (Reynaldo Gianecchini) é abalado pelo diagnóstico de leucemia que Camila recebe.

A partir dele, a novela passa a abordar a luta de Camila contra o câncer, inclusive quando ela inicia as sessões de quimioterapia enquanto espera por um transplante de medula óssea.

Após a exibição da cena, houve um aumento de doações de medula na época, devido ao trabalho de conscientização que foi feito na novela.

Manoel Carlos foi o autor e recentemente, ele completou 90 anos de idade. Para homenageá-lo a atriz destacou o quanto ele é engajado em abordar causas sociais em suas tramas.

"Assim como ele, tenho adoração por merchandising social. Para mim, quando a televisão ensina, discute, transforma a realidade de alguém, é a coisa mais bonita do mundo. É quando faz sentido ser vista por tanta gente, ser tão popular, atingir um público que no nosso país não consegue ter acesso a outras vertentes artísticas e ao embarcar na vida das personagens, conseguem repensar a própria vida", disse.

