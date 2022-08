Carolina Dieckmann posa ao lado de Larissa Manoela e se declara com mensagem especial: "Iluminada"

Carolina Dieckmann usou suas redes sociais para compartilhar uma foto ao lado de Larissa Manoela e deixou uma declaração especial para a atriz

Redação Publicado em 29/08/2022, às 12h56

No último final de semana, 27, Larissa Manoela (21) e Carolina Dieckmann (43) se encontraram no aniversário do ator Carmo Dalla Vecchia (52), e a noite especial rendeu várias fotos, e Carolina, usou suas redes sociais para mandar uma mensagem para Larissa.

Através de seu perfil no Instagram, Carolina Dieckmann compartilhou uma foto em que surgiu coladinha a Larissa Manoela, e, claro, aproveitou o espaço para mandar uma mensagem linda para a atriz.

Na legenda do post, Carolina Dieckmann brincou sobre sentir ciúmes de Selton Mello (49): "Ela não sabe, mas no principio era ciúme; do amor do @seltonmello por ela, que de tão grande e bonito, me deixava roxa", iniciou.

"Ele falava dela na base de 1440 segundos por dia, ou seja, o tempo todo. Aí eu comecei a seguir, porque de algum modo, confio nas escolhas do Selton. De lá pra cá, fazemos juras de amor platônico via DM, que culminaram nessa primeira vez que nos vimos faze a face; antes de ontem. Larissa, você é ainda mais linda e iluminada, bora juntas. E axé na caminhada", escreveu na legenda do post.

Logo, a atriz Larissa Manoela, que está na capa da CARAS desta semana, deixou seu comentário na publicação feita por Carolina Dieckmann: "Morri mas passo bem. Esse combo é perfeito e me faz errar as batidas do coração! Você e @seltonmello. Lov u, crush!", destacou.

Veja a declaração de Carolina Dieckmann:

