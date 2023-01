Carolina Dieckmann celebra estreia de 'Vai na Fé' ao lado de elenco e web brinca: ''Maria do Carmo sabe?''

Atriz Carolina Dieckmann comemora estreia da novela 'Vai na Fé' e diverte web ao surgir ao lado de Renata Sorrah nos bastidores da trama

A atriz Carolina Dieckmann (44) comemorou a estreia de seu novo trabalho nas telinhas, a substituta de Cara e Coragem, a novela Vai na Fé, que começou na segunda-feira, 16!

Nas redes sociais, a atriz, que é uma das protagonistas do folhetim como Lumiar, deixou os fãs nostálgicos ao compartilhar registros dos bastidores da trama, em que aparece com parte do elenco.

Em uma das imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira aparece ao lado de Renata Sorrah (75), com quem contracenou na novela Senhora do Destino (2004). Na trama, Carolina era filha da vilã icônica Nazaré Tedesco, vivida pela veterana. As duas estão trabalhando juntas novamente em Vai na Fé.

"Albinho dela, porque ela chega, e é hoje… Senhora dos meus dias, dona da minha agenda, dos meus estudos e desejos… Só vem: LUMIAR", escreveu ela na legenda da publicação no dia da estreia.

Nos comentários, os fãs brincaram sobre Carol estar perto de Renata e recordaram a história da personagem em Senhora do Destino. "Deixa só a Maria do Carmo ver essa foto viu, Lindalva! Kkk", "A Maria do Carmo sabe que tu tá em roda da Nazaré?", "Coragem de ficar perto de Nazaré depois dela ter te roubado e depois roubado teu bebê, mulher te preserva", "Gente, Nazaré Tedesco ataca novamente!", se divertiram os internautas.

Ao postar vídeo com cena da personagem na nova novela, Dieckmann comemorou o início de Vai na Fé: "Lumiar chegou. Quem viu, quem amou??? Cite, comente, que eu já tô com roupa de ler… ahahahaha", brincou.

Carolina Dieckmann se joga em noitada com o marido

A atriz Carolina Dieckmann aproveitou a noite recentemente para se jogar na farra junto com o marido, o diretor Tiago Worcman.

Os pombinhos foram fotografados em clima de romance trocando muitos olhares apaixonados no festival Spanta, no Rio de Janeiro. Para a noitada, a artista elegeu um vestido preto nada básico, com recortes nas laterais. Coladíssimo ao corpo, o modelito destacou as curvas da loira, que deixou o marido babando. Juntos há 19 anos, Carolina e Tiago são pais de José Worcman, de 15 anos de idade.

