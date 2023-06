Com pernões à mostra, Carolina Dieckmann grava novela no Rio de Janeiro

Carolina Dieckmann aparece toda produzida nos bastidores de uma gravação da novela 'Vai na Fé' e para tudo com corpão; veja!

Apesar da correria na manhã desta sexta-feira, 02, a atriz Carolina Dieckmann deixou claro que mantém o bom humor e a simpatia ao fazer uma rara aparição pública, enquanto participava de uma gravação externa em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A estrela que brilha em Vai na Fé, da Globo, foi clicada por fotógrafos que a observavam atentamente, e como uma forma de retribuir o carinho, ela fez questão de cumprimentar e acenar na direção da lente do paparazzi. Caminhando na orla da praia, a loira ainda fez questão de bater um papo com um fã que lhe abordou.

Para dar vida a personagem Lumiar, Carol elegeu salto alto e um belíssimo conjunto de couro na cor marrom, que desenhou todas as suas curvas e ainda destacou os pernões torneados. Deslumbrante, a mulher de Tiago Worcman estava cercada pela equipe de produção da novela das 19h.

Nas últimas semanas, Carolina dividiu com os seguidores das redes sociais um momento muito especial que viveu nos bastidores da trama de Rosane Svartman. A atriz mostrou para os fãs que encontrou com Sheron Menezzes e Regiane Alves no camarim da emissora.

VEJAS AS FOTOS DE CAROLINA DIECKMANN:

Foto: Fabrício Pioyani/ Dilson Silva/ AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/ Dilson Silva/ AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/ Dilson Silva/ AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/ Dilson Silva/ AgNews

Preta Gil se emociona ao receber visita surpresa de Carolina Dieckmann

Há poucos dias atrás, Preta Gil não conteve a emoção ao receber uma visita surpresa de uma amiga muito especial. É que Carolina Dieckmann viajou para São Paulo para encontrar a cantora, que está em tratamento contra um câncer de intestino.

No vídeo, a artista aparece saindo do quarto, usando um roupão branco. Assim que vê a atriz, Preta fica surpresa e vai abraçá-la, caindo no choro. "Acordei e ela estava na sala me esperando, Carol veio me ver de surpresa!!!! Te amo infinito, tava morrendo de saudade dela", declarou a cantora na legenda da gravação.

"Hoje meu dia está sendo muito especial. Eu acordei, fui fazer fisioterapia e a Malu entrou no quarto e falou: 'tem uma surpresa pra você na sala'. Eu achei que era um bolo, um doce... mas olha meu pão delícia", disse ela, mostrando Dieckmann.