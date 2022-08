Carol Roberto dubla personagem na nova série de animação da Netflix, Menino Maluquinho

Carol Roberto será Julieta na primeira série de animação brasileira da Netflix, Menino Maluquinho

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 15h59

A jovem Carol Roberto (16) está em uma grande fase de sua carreira! A cantora e atriz agora dará sua voz a personagem Julieta, na primeira série animada brasileira da Netflix, Menino Maluquinho, baseada na já famosa obra de Ziraldo (89).

A série contará a história de Maluquinho, Bocão e Julieta que passarão por aventuras incríveis, com uma linguagem atual e de fácil identificação do público jovem.

Carol confessou que se identificou com a jovem Julieta: "A Julieta está sempre com o Maluquinho e o Bocão, o trio parada dura, e isso me lembra quando eu era criancinha, eu também tinha muito mais amigos do que amigas e vivia com eles para cima e para baixo.".

Este, entretanto, não é o primeiro trabalho de dublagem de Carol. Anteriormente a menina fez a voz de Nala, em sua fase infantil, no filme live action de O Rei Leão.

"Ter dublado a Nala foi um presente para mim e agora estar fazendo parte desse projeto super especial do Menino Maluquinho" parece até um sonho", falou Carol.

Vale lembrar que além de estrar nas telinhas da Netflix, Carol entrará em cartaz na peça, Marrom, O Musical, onde interpretará a jovem Alcione.

Confira uma prévia da primeira série animada brasileira da Netflix:

Pode chamar a família toda pra sentar no sofá e assistir A PRIMEIRA série de animação de O Menino Maluquinho. Estreia em breve.❤️🍳 pic.twitter.com/oTrraywRaN — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 23, 2021

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!