Carol Macedo homenageia Fátima Bernardes após despedida do 'Encontro': "Muita luz e sucesso"

Carol Macedo elogiou Fátima Bernardes e desejou sucesso para a apresentadora após o último 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 16h56

Carol Macedo(28) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para Fátima Bernardes (59), que se despediu do comando do programa Encontro nesta sexta-feira, 1.

No Instagram, a atriz relembrou uma foto ao lado da apresentadora e contou que sempre foi muito bem recebida por ela. Além disso, a artista elogiou a jornalista e desejou sucesso na nova fase da carreira.

"Por diversas vezes que estive presente no 'Encontro' sempre fui muito bem recebida! @fatimabernardes é admiravelmente acolhedora, simpática, verdadeira e olho no olho", elogiou Carol no começo da homenagem.

E completou a homenagem desejando sucesso para Fátima. "Desejo que esse novo ciclo que se inicia seja de muita luz e muito sucesso! Obrigada sempre."

A despedida

Após anos, Fátima Bernardes encerrou a sua participação no programa Encontro! Ao encerrar a atração, ela leu um texto emocionante que escreveu como forma de agradecimento para a equipe, os parceiros e o público.

"[...] Eu queria dizer que, nesses últimos 10 anos, eu estive nesse palco nos piores e nos melhores momentos da minha vida. E o trabalho, os amigos, a equipe, os convidados, o público, eles foram fundamentais para que tudo desse certo, independentemente de qualquer coisa. Não teve um dia sequer que eu não tenha dado aqui, em algum momento, mesmo nos programas mais tristes, o meu melhor sorriso. Tudo o que aconteceu comigo, eu dividi com vocês, muito de verdade, e eu dividi com você aí do outro lado da telinha", disse ela em um trecho da despedida.

Confira: