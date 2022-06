Carmo Dalla Vecchia tem encontro especial com parte do elenco de 'Malhação - Vidas Brasileiras': ''Família!''

Carmo Dalla Vecchia reencontrou alguns atores que trabalharam ao seu lado durante Malhação - Vidas Brasileiras

Nesta quarta-feira, 15, Carmo Dalla Vecchia (50) decidiu usar suas redes sociais para exibir um encontro especial que teve com parte do elenco que trabalhou com ele em Malhação - Vidas Brasileiras.

O ator fez um jantar em sua casa e chamou Daniel Rangel (26), André Luiz Frambach (25) e André Luiz Miranda (34) que interpretaram seus filhos na trama teen.

É claro que ele fez questão de registrar o momento, publicando em suas redes sociais um clique onde os quatro aparecem juntinhos, dando um longo abraço, enquanto sorriam para as lentes das câmeras.

Na legenda, Carmo apenas escreveu: "Família!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que amores!", disse um. "Queridos!", falou outro. "Adoráveis!", escreveu um terceiro.

Os participantes do encontro também não perderam tempo e deixaram suas declarações para Carmo: "Amo muito essa família!", disse Daniel. "Como eu amo vocês, obrigado por tanto! Família sempre!", escreveu Frambach. "Que noite incrível! Amo vocês! Família!", falou por fim Miranda.

Confira o clique especial que Carmo Dalla Vecchia fez ao lado de parte do elenco de Malhação - Vidas Brasileiras: