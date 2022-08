Carlo Porto celebra sucesso de Gênesis na Argentina: ''Imensa alegria!''

Carlo Porto celebrou que a novela Gênesis, da Record TV, estreou na Argentina com alta audiência

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 13h47

Carlo Porto (40), que dá vida a Adão na novela Gênesis da Record TV comemorou mais uma conquista da trama que foi sucesso nacional. A novela estreou no último dia 22 na Argentina na Telefe, conquistando o público do país e repetindo o sucesso do Brasil, teve um alto indicie de audiência logo em seu primeiro capítulo.

"Foi com imensa alegria que recebi a notícia que Gênesis estreou com grande audiência na Argentina. Somos países irmãos e é muito gratificante saber que a novela está agradando o povo argentino, assim como agradou o brasileiro", comentou Carlo.

A superprodução brasileira da Record TV, que conta a história da origem do mundo, se converteu no programa mais visto do dia de sua estreia na TV argentina. Na primeira noite de exibição a trama teve um promédio de share de 49,11% com picos de 53,55%. Na web, a hashtag Gênesis ficou entre os assuntos mais comentados do país no Twitter, sendo citado durante todo o primeiro episódio.

"Convido os argentinos a acompanharem a novela, pois é uma produção muito bem feita e executada. São muitos atores e atrizes talentosos, dando vida a personagens que todo mundo conhece", finalizou o artista.

Vale lembrar que atualmente Carlo porto está interpretando Saul na série Reis, também da Record TV, sendo mais um sucesso de audiência brasileira.

Carlo Porto e Liah Soares celebram os dois anos da filha, Maria Liz

Recentemente, Carlo Porto e sua esposa, Liah Soares celebraram o aniversário de 2 anos da filha, Maria Liz, em grande estilo. O casal reuniu familiares e amigos em uma festinha com a temática A Disney Vai Ao Safári, com direto a uma decoração impecável, muitos docinhos e um bolo decorado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!