Cantor Belo faz selfie no estúdio da Globo após notícia de que o filho foi detido

O cantor Belo marca presença em ensaio da Dança dos Famosos, na Globo, e faz selfie com bailarina

O cantor Belo aproveitou a tarde desta terça-feira, 13, para realizar mais um ensaio para o quadro Dança dos Famosos, da Globo, nos estúdios da emissora. Ele compartilhou uma selfie ao lado da balarina que é a sua professora e esbanjou um sorrisão.

Na imagem, ele escreveu: “E vamos de ensaio minha partner querida, Camila Lobo”. Vale lembrar que o nome dele está nas manchetes da internet nesta terça-feira por causa do seu filho mais velho, Arthur Paulo Vieira.

O rapaz foi detido pela polícia militar no Rio de Janeiro, informou o site G1. O filho do cantor foi flagrado com uma pequena quantidade de drogas em uma rodoviária e foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia. Por enquanto, a situação dele não foi divulgada na imprensa ou pela família.

Belo recebe homenagem de Gracyanne Barbosa na TV

No Dominagão com Huck, o cantor Belo recebeu a visita da esposa, a musa fitness Gracyanne Barbosa, que roubou a cena ao trocar beijos apaixonados com o marido no palco e elogiá-lo. Ela relembrou uma história curiosa sobre o casamento deles. Gracyanne contou que os dois quase não se casaram porque ele não queria dançar durante a festa de casamento. “Ele dançou obrigado. Eu falei: 'se não dançar, eu não vou dançar'”, disse ela, que contou que ele aceitou dançar por alguns minutos. E ele concordou: “É verdade”.

Além disso, ela elogiou o esforço do maridão para participar da Dança dos Famosos. “Quero aproveitar para agradecer. Ele me ensina muitas coisas, a importância do amor, da dedicação para a outra pessoa. Ele é realmente tudo o que ele canta. A dança para ele era muito distante. Quando ele aceitou o convite, ele está me ensinando que ele é capaz de fazer qualquer coisa que quiser com o coração. Eu sei o quanto ele está sendo resiliente e com dedicação”, contou.

Por fim, ela comentou: “Eu te amo de verdade, você é incrível”. Então, os dois trocaram um beijão apaixonado na frente das câmeras.