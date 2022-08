Camila Queiroz compartilha fotos nos bastidores da segunda temporada de “De Volta Aos 15”

A atriz Camila Queiroz apareceu com o roteiro da segunda temporada da série “De Volta Aos 15” em mãos e ao lado da atriz Maisa Silva

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 16h43

Nesta quarta-feira, 10, Camila Queiroz animou os fãs ao publicar imagens nos bastidores da segunda temporada da série “De Volta Aos 15”.

No carrossel de cinco imagens, a atriz apareceu segurando o roteiro da segunda temporada da série exibida pela plataforma de streaming Netflix e ao lado do elenco da produção, que conta com a atriz Maisa Silva.

“Estamos de volta”, escreveu Camila na legenda da publicação que recebeu emojis de coração e aplausos do marido Klebber Toledo nos comentários.

Os fãs de Camila adoraram o post e já estão preparados para a nova temporada! “Eu quero muuuito essa segunda temporada! Só vem, Anita”, escreveu uma seguidora fazendo referência a personagem principal interpretada por Camila.

Outro fã se mostrou animado para o retorno de “De Volta Aos 15”: “Vai ser tudo”. E outra seguidora comentou: “Ansiosa esperando”.

Segunda temporada!

Quem também compartilhou o retorno da série foi Maisa Silva, que interpreta a versão mais jovem da personagem de Camila na série.

“Tá na hora de voltar no tempo, anitinha malukinha”, escreveu a atriz na legenda das fotos que postou com o roteiro da segunda temporada.