Camilla Camargo relembra participação no Programa do Jô: ''Programa mais amado''

Camilla Camargo lembrou com carinho de sua participação no Programa do Jô

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 16h10

Nesta quinta-feira, 3, Camilla Camargo (36) decidiu entrar no clima do TBT e lembrou de sua participação no Programa do Jô.

A atriz publicou um clique onde ela aparece em frente ao logo da atração, exibindo o look que usou na época, com uma camiseta branca e uma saia estampada, combinando com um salto preto.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "TBT no programa mais amado! Programa do Jô!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Parece uma boneca!", escreveu um terceiro.

Uma mamãe babona!

Recentemente, Camilla deixou seus fãs encantados ao postar um clique fofo do filho, Joaquim (2), enquanto ele usava um look bem verão e um boné estiloso.

Confira a lembrança de Camilla Camargo de sua participação no Programa do Jô: