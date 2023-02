Camila Queiroz fala de seu retorno à Globo na próxima novela das seis: "Um presente"

Camila Queiroz fará parte do elenco da próxima novela das seis; "Amor Perfeito" estreia em março

Camila Queiroz (29) deu detalhes de "Amor Perfeito", próxima novela das 18h da Globo. A atriz viverá Maria e exaltou a forma que a trama vai abordar temas como machismo.

"Muito prazer, sou Maria Elisa Rubião! Mas pode me chamar de Marê. Uma mulher forte, apaixonada, destemida, à frente do seu tempo. Que quebra as regras e os padrões. Uma heroína. Um presente de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr para mim", disse Camila sobre sua personagem.

Livremente inspirada na obra "Marcelino Pão e Vinho", de José María Sánchez Silva, a trama, que se passa nas décadas de 1930 e 1940, na fictícia Águas de São Jacinto, cidade do interior de Minas Gerais, deve substituir "Mar do Sertão", de Mário Teixeira, a partir do mês que vem.

O elenco ainda conta com outros nomes estrelados, como Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Antônio Pitanga, Juliana Alves, Bruno Montaleone, Carmo Dalla Vecchia, Carol Castro, Lucy Ramos, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Tonico Pereira, Tony Tornado e Zezé Polessa.

Polêmica de Camila Queiroz com a Globo gerou comoção; relembre caso

Camila Queiroz foi escalada para ser protagonista de "Amor Perfeito", novela das seis que irá substituir Mar do Sertão. A novidade acontece um ano após a artista ser demitida da emissora e gerar a maior comoção nas redes sociais.

Conforme o site Notícias da TV, a decisão de chamar Camila para protagonizar a novela veio após a produção encontrar dificuldades para definir uma atriz para o papel principal. Os diretores estavam divididos entre as atrizes Alanis Guillen, Valentina Herszage e a própria Camila.

Em outubro do ano passado, a saída de Camila da Globo rendeu a maior polêmica nas redes sociais, visto que ela havia acabado de estrear a segunda temporada de "Verdades Secretas". Protagonista da primeira novela do Globoplay, ela teve sua saída da emissora contestada pelo público.