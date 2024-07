Camila Queiroz e Klebber Toledo se pronunciam sobre caso de abuso em reality

Apresentadores de ‘Casamento às Cegas’, Camila Queiroz e Klebber Toledo rompem o silêncio e falam sobre caso de abuso no reality show

Na noite da última quinta-feira, 11, os apresentadores do reality show da Netflix, ‘Casamento às Cegas’, Camila Queiroz e Klebber Toledo, romperam o silêncio e se pronunciaram sobre o caso de abuso envolvendo participantes do programa. Nos últimos dias, Ingrid Santa Rita acusou seu marido, Leandro Marçal, de assédio sexual.

Leandro e Ingrid se conheceram e se casaram na atração comandada por Camila Queiroz e Klebber Toledo, que foram pegos de surpresa com as acusações. Segundo o relato de Ingrid, seu ex-marido a tocava sem consentimento enquanto ela dormia, mesmo após ela ter pedido para que ele não tentasse ter relações sexuais dessa maneira.

“Primeiro, eu dormia pelada. Depois, eu dormia de calcinha. Depois, passei a dormir de pijama. Depois, peguei o travesseiro e dormia para baixo da minha cama. Depois, fui dormir no sofá. Fugindo de você na minha cama", a participante detalhou os abusos durante um reencontro com outros colegas da atração e afirmou sentir 'nojo' do marido.

Em suas redes sociais, Ingrid também fez um relato detalhado e afirmou ter sido estuprada pelo participante. Agora, Camila e Klebber publicaram uma nota em apoio à participante e afirmaram que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas pela produção do programa. Eles também aproveitaram para prestar solidariedade a mulheres que enfrentam a mesma situação:

"Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos e acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance. Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofreram qualquer tipo de violência”, disseram.

Tia Má pede punição para participante de Casamento às Cegas:

Maíra Azevedo, a Tia Má, se mostrou revoltada com a situação. Em entrevista à CARAS Brasil, ela diz ter acompanhado a temporada e pediu punição para Leandro Marçal. O profissional de educação física até o momento não rebateu as acusações: "É essencial que Leandro entenda a gravidade de suas ações, se desculpe de maneira formal e legal”, disse.

“Não volte a agir dessa forma. E que responda por seus atos", afirma a atriz, que faz reflexão sobre abusos sofridos por mulheres. "E espero que esse episódio nos ajude a ter a compreensão de que corpos femininos não são espaços públicos que todos podem acessar quando quiserem”, completou Tia Má, que também demonstrou apoio neste momento difícil.