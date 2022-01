Camila Queiroz e Klebber Toledo estrelam adaptação de 'Procura-se Um Marido':

Novidade na área! O livro 'Procura-se um Marido' de Carina Rissi será adaptado pela HBO Max, e Camila Queiroz (28) e Klebber Toledo (35) irão estrelar o filme.

A história traz Alicia como personagem principal, uma garota rica, viajada que adora uma balada, mas tudo isso começa a mudar após a morte de um parente querido, e Alicia vai precisar mudar seus hábitos.

O filme é produzido pela Framboesa Filmes com direção de Marcelo Antunez, e terá exibição exclusiva na HBO Max.

A escritora Carina Rissi ainda vai apresentar novos roteiros para a plataforma nos próximos anos: "Ter a oportunidade de participar desse projeto e me desafiar a navegar por novos caminhos é realmente muito especial", declarou a escritora.

De visual novo, Camila Queiroz surpreendeu com a franjinha e fãs especulavam sobre a possível adaptação.

Além disso, as primeiras imagens do longa foram divulgadas pela HBO Max, e Klebber Toledo e Camila Queiroz já aparecem caracterizados nos personagens.

É oficial!

Finalmente posso dividir com você essa notícia maravilhosa!!

Com vocês, @Camiqueirozreal e @KlebberToledo. Ou melhor: Alicia e Max!!



📸 no vídeo

Camila Queiroz: Instagram/Gui Pagani

Klebber Toledo: Instagram pic.twitter.com/KohOxNoxim