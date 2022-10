Camila Queiroz aposta em vestido preto de R$ 20 mil no 'Altas Horas'

A atriz Camila Queiroz foi ao programa 'Altas Horas' usando um vestido milionário!

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 12h48

CamilaQueiroz (29) apareceu no 'Altas Horas' no último sábado, 15, com um look caríssimo! A atriz chamou atenção com seu look glamouroso e conversou com SerginhoGroisman (72) sobre 'Verdades Secretas 2', após quase um ano sem aparecer na TV Globo.

A escolha da famosa foi um vestido de comprimento midi, com uma fenda cavada na lateral e um decote gigante em um formato de chamas cheio de cristais em strass. Nos pés, ela apostou em um salto alto fino, preto, aberto, com amarração no tornozelo e detalhe de penas.

O look produzido pelo estilista PedroSales (44) contou com uma peça de grife do estilista DavidKoma (36) ficou perfeita na atriz, caiu super bem e é avaliado em US$ 2.600, equivalente a R$ 14 mil. Aqui no Brasil, o vestido não sai por menos de R$ 22 mil!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Camila Queiroz publica imagens dos bastidores de 'Verdades Seretas'!

'Verdades Secretas 2' estreou no último dia 4 na Rede Globo - após já ter sido lançado na Globoplay. Para comemoras, Camila Queiroz publicou em seu Instagram imagens dos bastidores da série!

Na legenda a atriz convidou seus seguidores a acompanharem o programa: "Escolhi alguns vídeos dos bastidores para convidar vocês a assistirem essa trama magnética e intensa. Sou suspeita para dizer o quanto amo e tenho orgulho desse projeto que atravessou meu coração desde o começo. Para quem já assistiu à novela inteira pelo Globoplay não pode deixar de ver essa versão exclusiva para tv.

Angel está esperando por vocês "