Camila Pitanga será grande vilã em série de suspense

Atriz Camila Pitanga viverá uma grande vilã em nova produção nacional de streaming

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 13h56

Fora da TV Globo, a atriz Camila Pitanga (44) será uma grande vilã em Segundas Intenções, a primeira telessérie nacional da HBO Max.

"É uma série em que sou protagonista... Sou uma megera, gente. Ela [a personagem] é classista, toda errada, gente!", disse a artista em recente participação no programa Faustão na Band.

"Para vocês amarem odiar!", completou a famosa que interpretará a personagem Lola na trama criada pelo escritor Raphael Montes (de Bom Dia, Verônica) no streaming.

Previsão de estreia na TV

"É uma produção brasileira, feita em estúdios no Rio de Janeiro. Em julho a gente começa a gravar, então tem muito chão ainda. Como atriz, ainda estou assim, com toda a ansiedade do mundo. A expectativa é que vamos lançar esse projeto 100% brasileiro na HBO Max ano que vem!", reforçou Camila Pitanga na atração da Band.