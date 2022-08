Camila Cabello é a nova jurada do The Voice dos Estados Unidos

A cantora Camila Cabello se tornou a nova técnica do reality-show The Voice dos Estados Unidos

O programa The Voice dos Estados Unidos terá uma nova adição ao seu time de jurados. A cantora Camila Cabello (25) irá entrar na nova temporada no reality-show como técnica.

Ao lado de John Legend, Blake Shelton e Gwen Stefani, que já eram jurados de temporadas anteriores, a cantora cubana já apareceu nas propagandas da televisão americana.

A ex-namorada do cantor Shawn Mendes, irá se juntar à competição musical após a passagem de Ariana Grande pelo The Voice.

Em seu Instagram, o cantor John Legend, que será pai mais uma vez, compartilhou um vídeo com Camila nos bastidores do programa. No vídeo, o artista lembrou que a cantora já havia participado do programa como uma convidada pelo time de Legend.

De namorado novo!

Recentemente, Camila foi fotografada de mãos dadas e beijando a bochecha do empresário Austin Kevich (30).

O CEO de aplicativo e a artista passeavam por Los Angeles, Califórnia, e foram para uma cafeteria de acordo com o site britânico The Daily Mail.