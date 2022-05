Caio Castro relembra momento ao lado de sua avó: ''Às vezes bate uma saudade''

Carinhoso, Caio Castro usa as redes sociais para prestar homenagem para sua avó

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 16h41

Caio Castro (33) pode até parecer um cara durão, mas ele nunca escondeu o quanto é apaixonado por sua família.

Inclusive, nesta quarta-feira, 18, o ator provou ser um coração mole mais uma vez!

Em seu Instagram, ele relembrou um momento especial ao lado de sua avó e revelou que está sentindo falta da parente.

“É que às vezes bate uma saudade da veia”, escreveu na legenda. Como localização do post, o gato ainda usou: ‘No céu com Deus’.

Os internautas se derreteram com a postagem. “Coração abençoado”, “saudades, de tudo que é bom, dá!”, “o olhar dela pra você”, “essa era diferenciada”, “ownt”, “foto cheia de amor”, “que lindos” e “ela está cuidando de você lá de cima”, disseram alguns.

Vale lembrar que, em novembro do ano passado, Caio ganhou a Porsche Cup 2021 e dedicou a vitória para a senhora.

“O dia foi de glória, vitória e um momento que jamais vai ser apagado, no final de semana que minha vó faria aniversário, competi no palco da F1 e subi no lugar mais alto do pódio. Essa vitória foi pra ela”, falou o namorado de Daiane de Paula (31) na ocasião.

Confira o clique de Caio Castro com sua avó: