Caio Castro estreia em nova novela da Rede Globo; saiba como será o personagem

O ator Caio Castro dará vida a Pablo, personagem de Todas as Flores, nova produção da Rede Globo

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 11h00

O ator Caio Castro (33) retorna às novelas da Rede Globo como Pablo, personagem da nova produção original Globoplay, Todas as Flores. Nesta quarta-feira, 19, dia da estreia, às 20h, uma live aberta para não assinantes irá transmitir o primeiro capítulo. Até o mês de dezembro, serão liberados novos capítulos. Uma das premissas da novela é destacar o paradoxo entre essência e aparência que ronda os personagens.

O personagem de Caio Castro vai viver um triângulo amoroso com as irmãs Vanessa (Leticia Colin) e Maíra (Sophie Charlotte). Amante de Vanessa, é a mando dela que Pablo seduzirá Maíra e acaba se apaixonando de verdade por ela. Será a segunda vez que o ator fará par romântico com Sophie Charlotte, ambos já compuseram o casal principal da novela Malhação (2007).

Na sinopse da novela, também é revelado que Pablo cresceu sem saber quem é seu pai e é obcecado em descobrir esse segredo. Ele, aliás, desde sempre foi um motivo de preocupação para a mãe. Ele também é descrito como um rapaz desajustado, mas divertido, carismático.

Em uma publicação realizada em seu Instagram, o ator postou uma foto em que aparece com o cabelo curto, utilizando tranças, de bigode e cavanhaque. “It’s me, Pablo”, escreveu ele na legenda da imagem.

Com a assinatura de João Emanuel Carneiro e direção artística de Carlos Araújo, o projeto é protagonizado também por Regina Casé. O elenco ainda tem nomes como Fábio Assunção, DG e Humberto Carrão.

Projetos paralelos

Caio Castro se encontra na Netflix, no filme Esposa de Aluguel, no qual vive um solteirão convicto, que nunca teve relacionamentos duradouros, até que contrata uma mulher para ser sua esposa de aluguel, para satisfazer os desejos da mãe, que está doente.