Caio Castro anuncia novo parceiro na 'Porsche Cup' e fala sobre a retomada da carreira de ator

O ator falou sobre sua expectativa para o segundo ano como piloto na 'Porsche Cup', e revelou seus projetos para 2022

Daniela Santos Publicado em 16/03/2022, às 15h39

Caio Castro (33) anunciou a parceria com Rafael Cardoso (36) nas pistas!

Durante uma coletiva de imprensa realizada na sede da Porsche Cup em São Paulo, nesta terça-feira, 15, o ator revelou que eles vão disputar a temporada 2022 da Porsche Sprint Challenge.

"A primeira vez que pilotei um kart profissional foi em 2010, e Rafa fazia parte da mesma equipe. Ano passado, em meio a uma conversa, enquanto ele ainda treinava de kart, o convite surgiu", revelou Caio sobre a nova parceria.

Rafael afirmou que está realizando um sonho. "Sempre fui apaixonado por automobilismo, já tinha recebido convite para conhecer os carros, quando vi Caio na competição achei incrível, nos falamos, e aí Caio e Sandro me chamaram para fazer parte da equipe e isso é inédito na categoria, não existem dois carros por equipe. Se não fossem Alam Khodair, Sandro e Caio, eu não estaria realizando mais esse sonho na minha vida."

O ator relembrou que precisou passar por uma cirurgia no coração e atualmente usa um desfibrilador cardíaco. Enquanto se recuperava no hospital ele recebeu uma mensagem de Khodair, que o incentivou a encarar o novo desafio. "Ele me mandou uma mensagem e falou: 'e aí, você vai esperar para outra vida para você correr?' [...] Eu devo muito a esse cara e ao Caio, é uma nova oportunidade para mim", afirmou.

Rafael Cardoso e Caio Castro - Foto: Eduardo Martins/Agnews

Caio Castro - Foto: Eduardo Martins/Agnews

Rafael Cardoso - Foto: Eduardo Martins/Agnews

Conquista em Interlagos

Caio Castro ganhou sua primeira corrida na Porsche Cup GT3 Sport em Interlagos, São Paulo, em julho do ano passado. Ele largou em segundo lugar e fez uma ótima corrida. O ator confessou que não espera ganhar uma prova em seu primeiro ano como piloto.

"O meu sonho no automobilismo era ganhar uma corrida em Interlagos e isso eu consegui fazer no primeiro ano. Eu não esperava ganhar uma corrida no primeiro ano, então, eu nem sei falar o que senti na hora. Mas a competição me motiva [...]. Eu sou uma pessoa competitiva, sempre fui, e saber controlar meus sentimentos, ter um controle emocional, isso me motiva também. É um conjunto de coisas, não é só ganhar, mas sim ganhar de mim mesmo", pontou o artista, que ganhou 17 troféus e acumulou 4 vitórias na competição.

Nesta temporada, Caio disputará a categoria principal devido as suas conquistas em 2021. Na entrevista, o ator falou sobre a mudança e suas expectativas para esse novo desafio. "Todos os pilotos têm um objetivo comum que é ganhar. No automobilismo não existe milagre... é o trabalho mais em equipe que eu conheço e, ao mesmo tempo, o mais solitário. Estou trocando de carro e devido aos resultados do ano passado a gente teve que subir de categoria e entramos na principal, então não participou de nenhuma sub divisão, o que torna os meus resultados mais restritos. É reaprender como funciona o carro... e pensar da mesma maneira que eu pensei na temporada passada, todo o dia um aprendizado novo, uma experiência nova e o resultado vai ser a consequência de eu saber colocar em prática todo o trabalho que eu faço. Minha expectativa é que não vai ser fácil, isso eu tenho certeza", disse o ator.

E a carreira de ator?

Caio Castro e Rafael Cardoso estão se dedicando a uma nova profissão, mas eles não pensam em abandonar a carreira de ator.

Após ter se dedicado exclusivamente para o automobilismo no ano passado, Caio revelou que em 2022 vai conciliar as duas profissões. "No ano passado eu me dediquei exclusivamente para o automobilismo, até porque era meu primeiro ano e eu precisava desse tempo para não dividir a minha cabeça e meu raciocínio com duas coisas. Mas particularmente, eu não consigo fazer só uma coisa. O automobilismo me preenche de uma maneira muito intensa, mas meu trabalho como ator me preenche em lugares também muito relevantes", explicou ele.

O ator também deu alguns spoilers sobre seus futuros trabalhos. "Um pouco antes do segundo semestre eu faço um trabalho na Rede Globo e estreio um filme que rodei no final do ano passado, um pouquinho depois da temporada acabar. Eu quero conciliar [as duas profissões]. Já arrumei as datas para isso, e assim será", contou.

Assim como o amigo, Rafael se dedicará apenas ao automobilismo em seu primeiro ano como piloto. "No ano passado eu estive em quatro reprises da TV Globo, em todas que entraram na grade [devido à pandemia da covid-19]. Eu ia fazer uma novela esse ano inclusive, mas eu fui sacado por conta disso. E aí eles me deram esse ano de delay. Mas esse ano estou me dedicando para a Porsche, para aprender esse novo oficio, que não é fácil [...]. Graças a Deus eu não tenho novela esse ano para poder me dedicar apenas para as corridas", falou o ator.

Rafael estreia ao lado de Caio na próxima corrida da Porsche Sprint Challenge, nos dias 2 e 3 de abril, em Goiânia (GO).