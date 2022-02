Bruno Gissoni abre álbum de fotos em família e encanta a web: ''Que amor''

O ator Bruno Gissoni derreteu o coração dos seguidores ao publicar cliques de Madalena e Amélia

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 15h20

Bruno Gissoni (35) derreteu o coração dos seus seguidores ao mostrar um pouco da rotina da família na casa em Minas Gerais.

No perfil do Instagram, o ator abriu um álbum de fotos exibindo o dia a dia dele com a esposa, Yanna Lavigne (32), e as filhas, Madalena (4) e Amélia, em meio à natureza.

Nas imagens, a primogênita do casal se diverte na companhia dos familiares no lago.

"22.02.2022", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de comentar: "O tamanho da Mada, o tempo voa... Que princesa linda", "Imensidão de energia vocês", "Que preciosas!!! A gente vive pra ver as nossas crias crescerem e ganharem o mundo", disseram.

CONFIRA OS CLIQUES DE BRUNO GISSONI COM A FAMÍLIA