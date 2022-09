Bruno Gagliasso exibe bastidores da minissérie 'Candelária': ''Orgulho de fazer parte''

Após sucesso em 'Santo', Bruno Gagliasso integra elenco da minissérie sobre a chacina da Candelária, que aconteceu em 1993

Após protagonizar a série espanhola Santo, da Netflix, o ator Bruno Gagliasso (40) já tem novo trabalho engatilhado na plataforma de streaming!

Nesta quarta-feira, 28, o artista mostrou que já está se preparando para a minissérie Candelária, que terá quatro episódios e retrata a Chacina da Candelária, que aconteceu em 23 de julho de 1993, na cidade do Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, o marido de Giovanna Ewbank (36) e pai de Titi (8), Bless (7) e Zyan (2), compartilhou detalhes das gravações. O famoso publicou uma foto com a imagem da primeira folha do roteiro e um outro clique de mãos de parte do elenco unidas, com colares de miçangas usadas pelo povo de axé, assim como Bruno, que é candomblecista.

"Eu seguro minha mão na sua para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Orgulho de fazer parte desse projeto. C A N D E L A R I A. ASÉ", escreveu Bruno Gagliasso.

Dirigida por Luis Lomenha e Marcia Faria, Candelária mostra as 36 horas que antecedem a tragédia pelo ponto de vista de quatro crianças.

Recentemente, Gagliasso postou uma foto do filho, Bless, e agradeceu ao Orixá Exu pelo encontro. "Meu pai Obarayi, meu filho Blessing. Exu, dono dos encontros, nos colocou juntos nessa vida, e eu só tenho a agradecer. Muito Axé, muito aprendizado e um lindo caminho pela frente", declarou o pai babão.

Confira as fotos de Bruno Gagliasso nos bastidores de 'Candelária':

