Bruno Gagliasso curte dia ensolarado praia paradisíaca do Rio de Janeiro

Bruno Gagliasso se divertiu durante um passeio que fez em uma praia paradisíaca do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 16h21

Nesta terça-feira, 22, Bruno Gagliasso(39) decidiu aproveitar o dia ensolarado para curtir uma praia paradisíaca do Rio de Janeiro.

O ator registrou o momento e publicou uma série de cliques em suas redes sociais onde ele aparece se divertindo com o pé na areia e à beira-mar, dando um mergulho nas águas cristalinas do local, além de tomar um mate geladinho na companhia de um amigo.

Na legenda, ele se derreteu ela Cidade Maravilhosa: "Rio eu Te Amo!"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Coisa linda!", disse um. "É um paraíso mesmo!", escreveu outro. "Um complemento a beleza do outro", falou um terceiro.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem dia de folgas juntinhos

Recentemente, Bruno e sua amada, Giovanna Ewbank (35), curtiram um dia de folga na companhia um do outro, na casa deles.

"Dia de folga com mozãumm", escreveram os papais de Titi (8), Bless (7) e Zyan (1) na ocasião.

Confira os cliques de Bruno Gagliasso se aproveitando o dia ensolarado em uma praia paradisíaca do Rio de Janeiro: