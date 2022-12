Bruna Marquezine opina após ver polêmica contra Jade Picon e influencers na TV

Após Jade Picon ser alvo de críticas por causa de Travessia, Bruna Marquezine dá sua opinião sobre os influencers que se tornam atores

A atriz Bruna Marquezine (27) marcou presença na CCXP22 nesta semana e foi questionada sobre a sua opinião a respeito dos influenciadores que estão indo atuar na televisão. Apesar de não citar o nome de Jade Picon – que é o caso mais recente de críticas por causa de mudança para a atuação -, ela defendeu os dois lados na polêmica.

“Sei que é um assunto muito polêmico e confesso que, toda vez que vejo uma atriz criticando essa situação, entendo a frustração porque é uma carreira muito difícil. As pessoas têm uma visão, principalmente no nosso país, glamorizada do que é ser ator – e não é nada disso. As pessoas acham que é só você aparecer numa grande emissora uma vez que você está nadando no dinheiro”, afirmou ela, segundo o site Folha de S. Paulo.

E completou: “Quantos atores dedicam a vida inteira e não conseguem um papel numa grande emissora, que é a grande vitrine, e não ganham dinheiro algum, mesmo fazendo arte, fazendo o que amam? Entendo a frustração desses artistas que muitas vezes pagam para trabalhar. Por que essas pessoas nunca têm oportunidade?”.

Por fim, Bruna Marquezine afirmou: “É minha opinião, mas não acho que tenho a razão. Penso em minhas amigas, se tivessem essa oportunidade nas mãos... Se acha que é capaz, por que não? Você pode descobrir que esse é o seu chamado, que quer fazer isso pelo resto da sua vida”.

Bruna Marquezine curte noitada com Xolo Maridueña

A atriz Bruna Marquezine (27) aproveitou a noite da última quarta-feira, 24, em ótima companhia. A estrela foi fotografada novamente ao lado do ator Xolo Maridueña (21), com quem atuou no filme inédito Besouro Azul em Hollywood, nos Estados Unidos. Os dois fazem aparições juntos desde o final das gravações.

O rapaz está curtindo as férias no Brasil e acompanhia Bruna em vários eventos. Tanto que já surgiram rumores de que eles estariam vivendo um affair, mas nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.

Fotos: Araújo / AgNews