Bruna Marquezine curte noitada com o elenco de Besouro Azul

Os atores de Besouro Azul aproveitaram a noite em uma festa com shows de Drag Queens

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 15h19

Bruna Marquezine (26) já está muito amiga do elenco do filme Besouro Azul! O atores da trama curtiram uma festa com shows de drag queens em Lips Atlanta, nos Estados Unidos.

A atriz brasileira curtiu a noite ao lado de Xolo Maridueña (21), Susan Sarandon (75) e Harvey Guillén (31), e mostrou muita sintonia com os colegas.

As fotos e vídeos foram divulgados por Harvey e dava para ver que a artista já está super a vontade.

A festa foi a celebração do aniversário de 21 anos de Xolo, completados na última quinta-feira, 9. Bruna fez questão de prestar uma homenagem para o seu par romântico no longa da DC.

Nas imagens, Marquezine aparece abraçada com os atores, deitada no colo de Susan, virando shots e dançando muito.

CONFIRA AS FOTOS DE BRUNA MARQUEZINE COM O ELENCO

