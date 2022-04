Bruna Linzmeyer surge coladinha ao lado da namorada: "Minha festinha"

O AMOR ESTÁ NO AR!

A atriz Bruna Linzmeyer se declarou para a amada nas redes sociais e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 14h57

O amor está no ar para Bruna Linzmeyer (29)! Nesta quarta-feira, 26, a atriz de Pantanal roubou a cena ao compartilhar cliques com a namorada, Marta.

Em seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou cliques apaixonantes ao lado de Marta, no mar e no elevador.

Nos cliques, Bruna e Marta aparecem sorridentes e apaixonadas. Na legenda, Bruna escreveu: "Meu barquinho, minha festinha".

Entre os comentários, fãs e amigos do casal usaram o espaço para desejar felicidades: "Vocês são lindas", escreveu um seguidor. "Lindezas, toda a felicidade do mundo", destacou outro. "Perfeitas", escreveu o terceiro.

Bruna Linzmeyer surge coladinha ao lado da namorada: