Bruna Linzmeyer se derrete por Karine Teles após estreia de nova fase de 'Pantanal': ''Ganhamos nossa Badmad em comum''

Bruna Linzmeyer fez uma linda homenagem para Karine Teles que interpreta o mesmo personagem que ela na nova fase de Pantanal

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 14h33

Nesta quarta-feira, 13, Bruna Linzmeyer (29) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma homenagem para Karine Teles (43) após a estreia da nova fase de Pantanal.

As atrizes, que interpretam a mesma personagem na trama, fizeram uma série de cliques juntas, onde elas aparecem fazendo caras e bocas para as lentes das câmeras. Bruna então postou alguns desses registros em suas redes e se declarou para a amiga.

"Eu sou louca pelo trabalho da Karine. É louco que é ao mesmo tempo intenso e despretensioso. Bonito, bonito. A gente se namora pra trabalhar juntas já tem um tempo e agora ganhamos nossa Badmad em comum. Aproveitem o voo, Karine e Madeleine! Vou estar daqui acompanhando cada frame", escreveu Bruna na legenda.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que perfeito!", disse um. "Sou fã das duas", escreveu outro. "Vocês são iguais!", se chocou um terceiro, comparando as duas. "Deusas!", falou ainda um quarto.

Pantanal bate recorde no Globoplay

A nova novela das 21h da TV Globo, Pantanal está sendo um sucesso não só nas telinhas como também no Globoplay.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do O Globo, a novela baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa (90) fez a melhor estreia no streaming de um folhetim das 21 horas.

Confira a homenagem que Bruna Linzmeyer fez para Karine Teles após a estreia da nova fase de Pantanal: