Bruna Linzmeyer revela dificuldades nas gravações de 'Pantanal': ''Eu perdi a linha''

Gravando as cenas de 'Pantanal', Bruna Linzmeyer confessa inseguranças para interpretar Madeleine

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 18h12

Nesta sexta-feira, 18, Bruna Linzmeyer (29) utilizou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as gravações do remake de Pantanal.

Intérprete de Madeleine na trama que vai substituir Um Lugar Ao Sol, a atriz confessou que teve um dia difícil e não acha que entregou o suficiente.

“Tô morrendo de medo. Acho que não tô fazendo bem, acho que errei. Acho que cenas eu fiz bem, acho que outras cenas que eu perdi a linha, que eu não tava concentrada o suficiente, que eu não fiz o que eu achei que eu devia fazer”, confessou ela em vídeo.

“Às vezes acontece isso. Amanhã será um novo dia de um novo tempo que começou. Quem sabe a minha confiança volte, quem sabe eu me sinta melhor, mais segura”, completou a artista.

Recentemente, durante as gravações no Mato Grosso do Sul, a loira registrou um pouquinho dos bastidores com cenário deslumbrantes do local.